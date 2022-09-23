Ирландия изучит возможность выдачи виз уклоняющимся от мобилизации россиянам

Ирландский премьер Михол Мартин заявил, что правительство Ирландии планирует выдавать визы гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, премьер-министр Ирландии Михол Мартин в пресс-конференции после выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал представителям СМИ, что ирландское правительство планирует детально рассмотреть возможность выдачи виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации.

Мартин отметил, что в случае одобрения выдачи въездных виз для россиян, пытающихся избежать отправки на Донбасс для участия в СВО, приоритет при предоставлении убежища в Ирландии будет отдаваться украинцам, а не русским.