Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю

Жители Франции прокомментировали громкое заявление Зеленского о поставках оружия Израилем.

23 сентября французы в Twitter прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своём интервью для La Chaîne parlementaire выразил своё недовольство тем, что Израиль не поставляет киевскому режиму системы противовоздушной обороны.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Зеленский достиг вершины наглости и «хочет, чтобы весь мир пылал», требуя от всех государств оружие, «будто это обязанность каждой страны».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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