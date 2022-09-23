Французы пришли в ярость после требования Зеленского к Израилю

Жители Франции прокомментировали громкое заявление Зеленского о поставках оружия Израилем.

23 сентября французы в Twitter прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своём интервью для La Chaîne parlementaire выразил своё недовольство тем, что Израиль не поставляет киевскому режиму системы противовоздушной обороны.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что Зеленский достиг вершины наглости и «хочет, чтобы весь мир пылал», требуя от всех государств оружие, «будто это обязанность каждой страны».