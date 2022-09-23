Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни, осудил Израиль из-за отсутствия поставок оружия для ВСУ.

23 сентября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью для французских СМИ заявил, что крайне шокирован Израилем, который в рамках оказания военной помощи киевскому режиму поставил для нужд ВСУ «ничего, ноль».

Зеленский отметил, что неоднократно просил Израиль поставить Украине системы ПВО, но так ничего и не получил, однако «узнал от разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», что и послужило причиной столь бурного негодования главы киевского режима.