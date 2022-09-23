Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни, осудил Израиль из-за отсутствия поставок оружия для ВСУ.
23 сентября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём интервью для французских СМИ заявил, что крайне шокирован Израилем, который в рамках оказания военной помощи киевскому режиму поставил для нужд ВСУ «ничего, ноль».
Зеленский отметил, что неоднократно просил Израиль поставить Украине системы ПВО, но так ничего и не получил, однако «узнал от разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», что и послужило причиной столь бурного негодования главы киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Wydarzenia: поляки высмеяли Дуду за угрозы ядерным оружием в адрес РФ
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Японские инженеры оснастили беспилотники двигающимися глазами
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации