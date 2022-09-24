Байден: США не признают результатов референдумов по вопросу присоединения к РФ

Президент США Джо Байден заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – фикция.

24 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём пресс-релизе заявил, что Белый дом никогда не признают итоге референдумов по вопросу присоединения к РФ территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, так как по его мнению, волеизъявление уставших от террора киевского режима жителей данных регионов – фикция.

Байден утверждает, что США продолжат и дальше оказывать всевозможную поддержку Украине, в то время как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Вашингтон не намерен искать конфликта с Москвой.