Байден: США не признают результатов референдумов по вопросу присоединения к РФ
Президент США Джо Байден заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – фикция.
24 сентября президент Соединённых Штатов Джо Байден в своём пресс-релизе заявил, что Белый дом никогда не признают итоге референдумов по вопросу присоединения к РФ территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, так как по его мнению, волеизъявление уставших от террора киевского режима жителей данных регионов – фикция.
Байден утверждает, что США продолжат и дальше оказывать всевозможную поддержку Украине, в то время как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что Вашингтон не намерен искать конфликта с Москвой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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