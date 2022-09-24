МИД Сирии: США и их союзники хотят воевать до последнего украинца
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад считает, что коллективный Запад намерен воевать до последнего украинца.
В пятницу, 24 сентября 2022 года, глава внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микдад в ходе мероприятий проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН поделился своим мнением по поводу участия западных стран в украинском конфликте.
Микдад допускает, что Соединённые Штаты совместно со своими союзниками планируют «воевать до последнего украинца», а также отметил, что по его личному мнению затягивание конфликта «абсолютно не в интересах украинского народа», но важно для коллективного Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Блоку Джорджии Мелони предрекают победу на выборах в Италии, но возможны сюрпризы
Ожидается, что правый блок Италии во главе с Джорджией Мелони, победит на парламентских выборах. Но социологи отмечают, что за последние две недели настроения избирателей изменились, и могут быть сюрпризы.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Сирии: США и их союзники хотят воевать до последнего украинца
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная