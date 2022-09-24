МИД Сирии: США и их союзники хотят воевать до последнего украинца

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад считает, что коллективный Запад намерен воевать до последнего украинца.

В пятницу, 24 сентября 2022 года, глава внешнеполитического ведомства Сирии Фейсал Микдад в ходе мероприятий проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН поделился своим мнением по поводу участия западных стран в украинском конфликте.

Микдад допускает, что Соединённые Штаты совместно со своими союзниками планируют «воевать до последнего украинца», а также отметил, что по его личному мнению затягивание конфликта «абсолютно не в интересах украинского народа», но важно для коллективного Запада.