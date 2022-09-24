Захарова: Запад не смог изолировать Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Мария Захарова заявила о провальности попыток западных стран изолировать Россию на мировой арене, о чём свидетельствует поездка Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.
24 сентября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что исходя из количества встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с зарубежными политиками на полях 77-ой Генеральной ассамблеи ООН, коллективный Запад так и не сумел изолировать российское государство.
Отмечается, что в ходе визита в штаб-квартиру ООН Лавров беседовал с представителями таких государств как Куба, Филиппины, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и прочими. Также Сергей Лавров провёл переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Захарова: Запад не смог изолировать Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
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