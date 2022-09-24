Захарова: Запад не смог изолировать Лаврова на сессии Генассамблеи ООН

Мария Захарова заявила о провальности попыток западных стран изолировать Россию на мировой арене, о чём свидетельствует поездка Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.

24 сентября представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что исходя из количества встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с зарубежными политиками на полях 77-ой Генеральной ассамблеи ООН, коллективный Запад так и не сумел изолировать российское государство.

Отмечается, что в ходе визита в штаб-квартиру ООН Лавров беседовал с представителями таких государств как Куба, Филиппины, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и прочими. Также Сергей Лавров провёл переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.