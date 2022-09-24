Рогов: США разработали для ВСУ «самоубийственный» план атаки на Запорожье
Глава совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в Вашингтоне специально для Киева придумали заведомо неудачный план контрнаступления на территории данного региона.
Утром 24 сентября лидер совета временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что американский Пентагон разработал для вооружённых сил Украины план по контрнаступлению на позиции Запорожской области путём форсирования реки Днепр. По словам Рогова, даже сами украинские военные осознают "самоубийственность" данной стратегии.
Владимир Рогов утверждает, что согласно плану Вашингтону, ВСУ должны перейти Днепр с помощью понтонных переправ, однако для украинской армии такая затея завершится тысячными потерями собственных бойцов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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