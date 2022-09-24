Правительство Великобритании объявило о крупнейшем за 50 лет снижении налогов

Британское правительство объявило о рекордном снижении налогов, крупнейшем за полвека, сообщает ВВС.

Кабинет Лиз Трасс обещает, что это будет стимулировать рост и поддерживать предпринимательство. Это резкое изменение курса по сравнению с двумя предыдущими консервативными администрациями Бориса Джонсона и Терезы Мэй.

"Невероятно! Как будто у нас совершенно новое правительство", — так горячо прокомментировал ВВС глава влиятельного аналитического центра Institute for Fiscal Studies Пол Джонсон.

Новый министр финансов Кваси Квартенг объявил о самом большом снижении налогов за полвека. Базовая ставка снизится на один пункт до 19%.

"Это означает снижение налогов для 31 миллиона человек — всего за несколько месяцев", — сказал Кваси Квартенг.

В список объявленных новым правительством изменений также входит отмена повышения страхового взноса и налога для компаний, а также ужесточение правил взимания льгот и отказ от повышения акциза на алкоголь.

Ускорение экономики, приток инвестиций и раскрепощение британского предпринимательства — так должна выглядеть Британия после реформ правительства Лиз Трасс. Это возврат к мышлению, близкому эпохе Маргарет Тэтчер, и разрыв с риторикой времен Бориса Джонсона и Терезы Мэй, которые рассуждали о необходимости тратить деньги, чтобы уравнять возможности и устранить социальное неравенство

По данным аналитических центров Института финансовых исследований и фонда резолюции, изменения в налогах в первую очередь принесут пользу самым богатым.

Планы нового правительства были тепло встречены CBI, крупнейшим союзом предпринимателей Великобритании. CBI убежден, что новый подход будет способствовать экономическому развитию.

Британская торговая палата высоко оценивает "смелый шаг", особенно отказ от повышения страховых взносов.

Оппозиция утверждает, что это возврат к неэффективной, по ее мнению, теории, которую критики называют "экономикой просачивания". Левое крыло указало, что консерваторы правят страной с 2010 года.