Захарова: Странам ЕС приказали не общаться с Россией на Генассамблее ООН

Мария Захарова прокомментировала контакты западных стран с РФ на Генассамблее ООН.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала об отношении к стране на Генеральной ассамблее стран ООН.

По словам Марии Захаровой, представителям стран Европейского Союза приказали не общаться с российской стороной на данном саммите. Об этом она заявила в интервью российским журналистам.

Также она добавила, что главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции намеревались провести переговоры с Сергеем Лавровым, но все сорвалось в последний момент.

"В общем, самоизоляция Запада продолжается, но это доказывает то, что есть единый центр принятия решений, который руководит всей политикой Евросоюза, и он находится не в Брюсселе, а в Вашингтоне" –сказала Захарова.

 

Напомним, что у представителей России возникали проблемы с получением виз для участия в Генассамблее.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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