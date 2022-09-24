Армия России применила самолёт-разведчик Ту-214Р для поиска баз ВСУ

Российские войска задействовали разведывательный самолёт Ту-214Р для обнаружения украинских военных объектов в зоне проведения спецоперации.

24 сентября журналисты российского информагентства "РИА Новости" пообщались с военным лётчиком армии России, который утверждает, что ВКС РФ использовали отремонтированный самолёт-разведчик Ту-214Р для поиска украинских военных баз в ходе специальной военной операции.

В беседе с журналистами пилот самолёта рассказал, что российский Ту-214Р позволяет оперативно обнаруживать военные объекты ВСУ и передавать координаты артиллерийским и ракетным войскам России, которые оперативно уничтожают военные объекты вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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