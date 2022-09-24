МИД Венгрии: необходимо избежать войны между Россией и НАТО
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что сейчас важнейшей для мира задачей является недопущение военного противостояния между НАТО и Россией.
Утром субботы глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с представителями российской прессы, сообщив им, что считает самой актуальной задачей мирового сообщества недопущение военного столкновения России и стран-участниц Североатлантического альянса во главе с США.
По мнению Сийярто, прямая война между НАТО и Россией приведёт к непредсказуемым по масштабам последствиям для всех участников этого конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
БТР армии Украины улетел за забор после удара ВС РФ по заводу в Николаеве
Aydınlılk:Турция будет вести бартерную торговлю с РФ для избежания санкций
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Times: Госдеп США призвал своих спортсменов немедленно покинуть Россию
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации