МИД Венгрии: необходимо избежать войны между Россией и НАТО

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто утверждает, что сейчас важнейшей для мира задачей является недопущение военного противостояния между НАТО и Россией.

Утром субботы глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с представителями российской прессы, сообщив им, что считает самой актуальной задачей мирового сообщества недопущение военного столкновения России и стран-участниц Североатлантического альянса во главе с США.

По мнению Сийярто, прямая война между НАТО и Россией приведёт к непредсказуемым по масштабам последствиям для всех участников этого конфликта.