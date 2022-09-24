Российская армия применила самолет-разведчик ТУ-214Р в Украине для поиска позиций ВСУ
Вооруженные силы России применили современней самолет-разведчик ТУ-214Р для поиска позиций украинских солдат.
Российские корреспонденты информационного агентства РИА Новости взяли интервью у военного летчика, который принимает участие в специальной военной операции на территории Украины.
По словам пилота, военно-космические силы Российской Федерации используют самолет-разведчик Ту-214Р.
Данный современный самолет применяется для поиска позиций Вооруженных сил Украины. По словам пилота, техника позволяет быстро передавать инфоРмацию артиллеристам.
Благодаря данному самолету российские войска могут быстро наносить улары по позициям ВСУ.
Опубликовано: Николай Скира
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