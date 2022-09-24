В американском штате Аризона полностью запретили аборты, даже в случае изнасилования или инцеста

Штат Аризона запретил аборты почти во всех случаях. Таково решение судьи Верховного суда США. Она согласилась на соблюдение правил, введенных в 1901 году.

Судья Келли Джонсон удовлетворила просьбу генерального прокурора штата Аризона Марка Брновича об отмене ранее вынесенного судебного решения о запрете абортов.

Это означает, что прерывание беременности в Аризоне практически невозможно, за исключением случаев, когда необходимо спасти жизнь матери. Это соответствует закону 1901 года, который был принят до того, как Аризона стала 48-м штатом США. Это произошло только в 1912 году.

Законы, разрешающие аборты, вступили в силу в Аризоне после того, как в 1973 году Верховный суд США вынес решение по знаменитому делу Роу против Уэйда, признав конституционное право женщин на прерывание беременности. Почти полвека спустя, 24 июня этого года, это решение было отменено Верховным судом США.

"Суд считает, что, поскольку правовая основа судебного решения 1973 года теперь аннулирована, он должен полностью отменить этот вердикт", - заявила судья Джонсон, которого цитирует CNN в постановлении, опубликованном в пятницу.

Кандидат в губернаторы Аризоны от Демократической партии Кэти Хоббс назвала этот закон "жестоким". Он делает аборт незаконным даже в случае изнасилования или инцеста. Он также наказывает исполнителей абортов тюремным заключением.

CNN ожидает, что решение Джонсон будет обжаловано.