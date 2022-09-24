ВСУ усилили обстрелы сопредельных территорий из РСЗО HIMARS и артиллерии
За истекшие сутки армия Украины активизировала обстрел сопредельных территорий. Применяется весь арсенал имеющихся в распоряжении огневых средств.
С началом проведения референдумов на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей украинская армия активизировала обстрелы сопредельных территории, находящихся в зоне досягаемости имеющихся в ее распоряжении огневых средств.
Об обстрелах регулярно сообщают народные милиции ЛНР и ДНР
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Донецк, Стаханов, Рубежное, Сватово, Алчевск, Новая Каховка" - сообщается в сводках народных республик.
Для нанесения ударов применяются реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские системы М-777 американского производства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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