7 офицеров 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в районе села Берестовое

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что очередная провальная попытка наступления в ДНР украинской стороны закончилась гибелью 7 офицеров ВСУ.

В субботу, 24 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время утреннего брифинга заявил о том, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины предприняла провальную попытку наступления в районе села Берестовое ДНР.

Конашенков утверждает, что очередное наступление украинской стороны в ДНР закончилось ликвидацией российскими военнослужащими сорока восьми единиц личного состава тактического формирования Сухопутных войск ВСУ, среди которых семь офицеров.