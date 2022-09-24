7 офицеров 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ погибли в районе села Берестовое
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что очередная провальная попытка наступления в ДНР украинской стороны закончилась гибелью 7 офицеров ВСУ.
В субботу, 24 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время утреннего брифинга заявил о том, что 10-я отдельная горно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины предприняла провальную попытку наступления в районе села Берестовое ДНР.
Конашенков утверждает, что очередное наступление украинской стороны в ДНР закончилось ликвидацией российскими военнослужащими сорока восьми единиц личного состава тактического формирования Сухопутных войск ВСУ, среди которых семь офицеров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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