Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в российские военнослужащие ликвидировали до 300 иностранных наёмников ВСУ в районе села Калиновка.

24 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что служащие Вооружённых сил РФ нанесли высокоточный ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников украинской стороны в районе села Калиновка Николаевской области.

Конашенков уточнил, что в результате попадания российской ракеты по «Иностранному легиону» ВСУ были ликвидированы не менее 300 бойцов, сражавшихся на стороне Украины в ходе специальной военной операции России.