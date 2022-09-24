Немцы назвали главу МИД ФРГ «ребенком» из-за срыва встречи с Лавровым

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу внешнеполитического ведомства Германии за отказ встречаться с главой МИД России.

Читатели немецкого еженедельника Die Welt активно обсуждают отказ главы МИД Германии Анналены Бербок встретится с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Один из комментаторов назвал Бербок "ребенком", которому не место в больший дипломатии.

"Бербок отказалась от встречи с Лавровым просто потому, что боится встречаться с человеком, отлично знающим свое дело. Она просто ребенок на посту главы МИД ФРГ", - написано в комментарии.

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции предложили МИД России организовать встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Однако после того, как российская сторона уточнила обстоятельства и время переговоров, представители ведущих стран Европейского союза отказались вести диалог.