Немцы назвали главу МИД ФРГ «ребенком» из-за срыва встречи с Лавровым
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу внешнеполитического ведомства Германии за отказ встречаться с главой МИД России.
Читатели немецкого еженедельника Die Welt активно обсуждают отказ главы МИД Германии Анналены Бербок встретится с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Один из комментаторов назвал Бербок "ребенком", которому не место в больший дипломатии.
"Бербок отказалась от встречи с Лавровым просто потому, что боится встречаться с человеком, отлично знающим свое дело. Она просто ребенок на посту главы МИД ФРГ", - написано в комментарии.
Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции предложили МИД России организовать встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Однако после того, как российская сторона уточнила обстоятельства и время переговоров, представители ведущих стран Европейского союза отказались вести диалог.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР
Джо Байден шокировал своим признанием: «ей было 12 а мне 30 »
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Лунный календарь на 24-26 сентября: что следует делать в саду и огороде, а от чего воздержаться
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации