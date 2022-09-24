На затонувшей у сирийских берегов лодке было больше ста человек

Рядом с Сирией затонула лодка, перевозившая на себе до 120 мигрантов из Ливана.

По последним данным 92 человека погибли, 20 беженцев спасены, остальные считаются пропавшими без вести.

Близкие и родные потерпевших кораблекрушение стремятся попасть из Ливана в Сирию для опознания тел.

В больницу аль-Базель в Тартусе доставлены все спасённые со злополучной лодки. Восемь человек помещены в реанимацию. Состояние их крайне тяжелое.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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