На затонувшей у сирийских берегов лодке было больше ста человек

Рядом с Сирией затонула лодка, перевозившая на себе до 120 мигрантов из Ливана.

По последним данным 92 человека погибли, 20 беженцев спасены, остальные считаются пропавшими без вести.

Близкие и родные потерпевших кораблекрушение стремятся попасть из Ливана в Сирию для опознания тел.

В больницу аль-Базель в Тартусе доставлены все спасённые со злополучной лодки. Восемь человек помещены в реанимацию. Состояние их крайне тяжелое.