На затонувшей у сирийских берегов лодке было больше ста человек
Рядом с Сирией затонула лодка, перевозившая на себе до 120 мигрантов из Ливана.
По последним данным 92 человека погибли, 20 беженцев спасены, остальные считаются пропавшими без вести.
Близкие и родные потерпевших кораблекрушение стремятся попасть из Ливана в Сирию для опознания тел.
В больницу аль-Базель в Тартусе доставлены все спасённые со злополучной лодки. Восемь человек помещены в реанимацию. Состояние их крайне тяжелое.
Опубликовано: Храмова Оксана
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