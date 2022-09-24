В Саратовской области исправили ошибку с мобилизацией военнослужащего запаса

59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка признали как несоответствующего установленным критериям.

После публикаций в ряде СМИ дело с призывом Ермолаева было рассмотрено региональным военкоматом. В результате «выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации».

Решение о призыве Александра Ермолаева подлежит отмене.

Согласно решению генштаба российских вооруженных сил, верхний возрастной предел призывников запаса составляет 35 (рядовые и сержанты), 50 (младшие офицеры) и 55 (старшие офицеры) лет.

Призыву подлежат только мужчины, проходившие службу в ВС и имеющие определённые военно-учётные специальности.