В Саратовской области исправили ошибку с мобилизацией военнослужащего запаса
59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка признали как несоответствующего установленным критериям.
После публикаций в ряде СМИ дело с призывом Ермолаева было рассмотрено региональным военкоматом. В результате «выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации».
Решение о призыве Александра Ермолаева подлежит отмене.
Согласно решению генштаба российских вооруженных сил, верхний возрастной предел призывников запаса составляет 35 (рядовые и сержанты), 50 (младшие офицеры) и 55 (старшие офицеры) лет.
Призыву подлежат только мужчины, проходившие службу в ВС и имеющие определённые военно-учётные специальности.
Опубликовано: Храмова Оксана
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