Житель Тюменской области намеренно жег сухую траву, за что выплатит теперь круглую сумму

Суд доказал вину мужчины, который в селе Омутинском, специально жег прошлогоднюю сухую траву. За это ему придется отдать более семи с половиной тысяч рублей.

Безответственному поджигателю надлежит отвечать за свои поступки и возмещать расходы, связанные с тушением возникшего возгорания.

Суд постановил: виновный должен заплатить 7686 рублей.

Дополнительно за правонарушение на него будет возложен административный штраф в размере 3000 рублей за "Нарушение требований пожарной безопасности".

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 