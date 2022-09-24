Житель Тюменской области намеренно жег сухую траву, за что выплатит теперь круглую сумму
Суд доказал вину мужчины, который в селе Омутинском, специально жег прошлогоднюю сухую траву. За это ему придется отдать более семи с половиной тысяч рублей.
Безответственному поджигателю надлежит отвечать за свои поступки и возмещать расходы, связанные с тушением возникшего возгорания.
Суд постановил: виновный должен заплатить 7686 рублей.
Дополнительно за правонарушение на него будет возложен административный штраф в размере 3000 рублей за "Нарушение требований пожарной безопасности".
Опубликовано: Храмова Оксана
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