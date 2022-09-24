Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска начали невиданный по масштабам обстрел Энергодара.

Представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что на фоне референдума по присоединению региона к России режим Владимира Зеленского отдал приказ об интенсификации обстрелов города Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. По словам Рогова, начавшиеся сегодня обстрелы Энергодара обстрелы со стороны ВСУ являются невиданными по масштабности.

Владимир Рогов подчёркивает, что украинские снаряды также разрываются в жилом массиве Энергодара, ввиду чего политик ещё больше убедился в том, что Запорожье должно быть под защитой Москвы.