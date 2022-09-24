Рогов: Зеленский отдал приказ о небывалом обстреле Энергодара из артиллерии

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска начали невиданный по масштабам обстрел Энергодара.

Представитель ВГА Запорожья Владимир Рогов утверждает, что на фоне референдума по присоединению региона к России режим Владимира Зеленского отдал приказ об интенсификации обстрелов города Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. По словам Рогова, начавшиеся сегодня обстрелы Энергодара обстрелы со стороны ВСУ являются невиданными по масштабности.

Владимир Рогов подчёркивает, что украинские снаряды также разрываются в жилом массиве Энергодара, ввиду чего политик ещё больше убедился в том, что Запорожье должно быть под защитой Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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