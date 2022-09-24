ВСУ применили американскую ракету AGM-88 HARM при обстреле Енакиево

Украинская сторона впервые применила высокоскоростную противорадиолокационную управляемую ракету AGM-88 HARM при обстреле Енакиево.

24 сентября пресс-служба представительства ДНР в СЦКК сообщила, что при обстреле города Енакиево Вооружённые силы Украины впервые применила высокоскоростную противорадиолокационную управляемую ракету AGM-88 HARM, произведённую в США специально для преодоления основных систем ПВО бывшего СССР и РФ.

Отмечается, что в результате обстрела был ранен один мирный житель Енакиево, также значительно пострадало здание школы и семь жилых многоквартирных домов из-за желания украинской стороны сорвать проведение референдума в ДНР.