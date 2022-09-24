Режиссеры постоянно предлагают актеру Дмитрию Куличкову отрицательные роли, но в жизни артист совсем другой

Актер Дмитрий Куличков преимущественно знаком зрителям своими яркими отрицательными ролями, и не все понимают, почему он играет в основном злых персонажей.

Один из трендовых на настоящий момент телесериалов, от которых зрители решительно не могут оторваться, Заключение сделал из актера Дмитрия Куличкова настоящую звезду. Поэтому общественности все более интересна личность не только его персонажа, но и самого артиста, чья карьера так стремительно взлетела ввысь.

Что же мы знаем о Дмитрии Сергеевиче Куличкове. Сейчас актеру сорок три года, и у него уже довольно обширная фильмография, насчитывающая более девяноста ролей только в кино. Режиссеры охотно предлагают ему знаковые роли в своих фильмах и телесериалах, причем весьма рейтинговых, что говорит, что, скорее всего, главный звездный час у Дмитрия еще впереди.

Он постоянно снимается, причем работоспособности актера можно только позавидовать, ведь он умудряется работать сразу над несколькими ролями. По словам самого Дмитрия Сергеевича, то обстоятельство, что персонажи, которых ему предлагают играть режиссеры, преимущественно отрицательные, совершенно его не беспокоит. Даже наоборот, он очень рад, когда приходится играть сложную, противоречивую натуру, в которой соединяются, как позитивные, так и негативные стороны характера.

Дмитрий, отвечая на вопрос о засилье в его фильмографии отрицательных ролей, говорит, что, вероятно, он и сам не такой уж и хороший человек, раз режиссеры подмечают эти черты характера. Но вот с этим можно и не согласиться.

В работе Дмитрий очень ответственный, талантливый, порядочный и обязательный. Это и привлекло в нем режиссера Юрия Быкова, который после первого опыта сотрудничества с Куличковым, стал брать его в свои проекты на постоянной основе.

Играет Дмитрий Куличков и в театре. И на спектакли с его участием всегда трудно достать билет. Самое главное дело в его жизни актерское мастерство. Возможно, именно поэтому у артиста и случился развод с его женой, преподавателем МХАТа, Татьяной Пыхониной. Супруги прожили вместе десять лет, и расстались очень мирно, без конфликтов. Просто оба были слишком увлечены своей карьерой, а на личную жизнь не осталось места.

Дмитрий Сергеевич Куличков старается придерживаться здорового образа жизни. Он на постоянной основе занимается спортом. В интервью актер признается, что было время, когда он имел такую вредную привычку, как курение, но ему удалось, приложив немало волевых усилий, с ней справиться, и теперь всячески избегает табачных изделий.