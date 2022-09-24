Анастасия Винокур не только дочь своего отца, но и самостоятельная творческая единица

У юмориста Владимира Винокура есть дочь Анастасия, которая, хоть и не пошла по стопам своего отца, но достигла успехов в другом виде творчества.

Дочь Владимира Винокура Анастасия одна из успешных российских балерин. Путь в артисты был для нее практически предопределен, ведь оба ее родителя связаны с творчеством. Но, если Владимир Натанович завоевал зрительскую любовь своими пародиями и песнями, то мать Анастасии Татьяна Первакова посвятила свою жизнь балетной сцене. И дочь последовала по ее стопам.

Практически все детство Анастасии прошло в театральном закулисье. Мама постоянно брала ее с собой на репетиции, а впервые она вышла на сцену в пятилетнем возрасте, когда ее взяли в постановку на роль Эсмеральды в детстве.

Но при этом на обучение балетному искусству Анастасия потратила немало времени. Три года она посещала курсы подготовки, а потом еще восемь лет училась в балетном училище. Ей пришлось во многом себе отказывать. Девушка не щадила себя, оттачивая мастерство в балетном классе, носила специальную резиновую одежду, парилась в сауне, и даже пила мочегонные препараты, чтобы снизить вес, и легче двигаться на сцене.

Тем не менее, Анастасия сама признается, что для классического балета ее параметры не самые подходящие, но она с удовольствием играет роли детей и пожилых персонажей. Занималась Анастасия и акробатикой, и даже выступала как воздушная гимнастка, выполняя трюки на высоте пяти метров.

В двадцать шесть лет Анастасия встретила своего будущего мужа, Григория Матвеевича, они сыграли красивую свадьбу. Пара казалась счастливой и романтичной. В браке родился их сын Федор. Поэтому их развод прозвучал, как гром среди ясного неба.

Сама Анастасия причиной распада брака называет то, что они с супругом, который является продюсером, очень занятые люди, и у них просто нет времени и возможности работать над отношениями. А тратить драгоценную энергию и время на преодоление и уступки она считает бессмысленным.

Сейчас Анастасия Винокур полностью посвящает себя работе и маленькому семилетнему Федору, а также задумывается о будущей актерской карьере. И это вполне обоснованно. Дочери Владимира Винокура сейчас тридцать шесть лет, и недалек тот день, когда с балетной сценой все же придется попрощаться.

А пока Анастасия Владимировна работает балериной в Большом театре, и еще занимается с цирковыми акробатами над постановкой их номеров. Женщина считает себя человеком счастливым, у которого жизнь, благодаря упорству и трудолюбию, складывается на отлично! Ну, а ее родители души не чают в ней и в маленьком внуке Федоре!