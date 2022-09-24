Мистические тайны Ватикана: какие важные для человечества артефакты скрывает католическая церковь

Секретные запасники Ватикана основаны Папой Павлом V в 1611 году, и с тех пор стали самым защищенным хранилищем, доступ к которым очень ограничен.

Ватикан - карликовое государство-анклав на территории Рима. Его запасники хранят много ценных артифактов.

Архивы католической церкви стали пополняться со дня её основания, а секретные запасники Ватикана основаны Папой Павлом V в 1611 году. И с тех пор стали самым защищенным хранилищем очень ценных артефактов.

Католические служители на протяжении столетий изымают документы и вещественные свидетельства, которые касаются христианства.

Доступ в архивы ограничен: им могут воспользоваться только высшие иерархи церкви и изредка - ученые. Точной описи сокровищ нет, и это породило много теорий о том, какие именно ценности хранятся в глубоких подвалах Двора Бельведер.

Одна из теорий гласит, что там может быть даже информация о родословной Христа, а также его потомков. На самом деле, о жизни божьего сына до тридцатилетнего возраста практически ничего не известно.

Не исключено, что он мог жить жизнью обычного пастуха. И множество его детей (а тогда все семьи были большими) со временем вполне могли расселиться по всему миру.

Возможно, это скрывается потому что, если имя потомка Христа станет известно широким массам, христианская религия претерпит изменения. И в нынешнем виде точно перестанет существовать.

По некоторым данным, в Ватикане хранится и Свиток с кабалистическими символами и рунами. Якобы в его письменах зашифрован способ вызова в наш мир жителя ада - Люцифуга Рофокале.

Можно ли с его помощью вызвать служителя Сатаны, точно не известно, однако как исторический документ Свиток представляет собой большую ценность. Есть мнение, что этот документ неизвестного авторства обнаружили в середине XVIII века в могиле Соломона.