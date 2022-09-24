Минобороны РФ: военкоматы будут наказаны за вручение повесток «всем подряд»

В Министерстве обороны России рассказали о расследовании случаев выдачи повесток в военкоматы без критической оценки состояния призываемого.

Российские СМИ уведомляют, что 24 сентября Министерство обороны России провело совещание с представителями военкоматов от всех регионов страны, в которых военных комиссаров предупредили, что они будут наказаны в случае, если повестки продолжут раздавать всем подряд без учёта их возраста, состояния здоровья и специализации.

В Минобороны поручили российским военкоматам в кратчайшие сроки наладить корректный процесс призыва мобилизованных, иначе все виновные в безразборной раздаче повесток будут привлечены к ответственности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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