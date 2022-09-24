Миранда Ламберт открывает резиденцию в Вегасе хитами и урезанными выступлениями
Миранда Ламберт начала свое шоу Velvet Rodeo в театре Zappos Planet Hollywood в Лас-Вегасе в пятницу вечером.
В пятницу 38-летняя Ламберт начала свое шоу Velvet Rodeo в Zappos Theater Planet Hollywood, которое приравнивалось к большому количеству пиротехники и 90-минутному образованию в современной стране.
"O.M.G., мы сделали это!" - воскликнула суперзвезда кантри во время своего выступления. "Мы так долго репетировали".
На своем первом из 24 концертов в Вегасе Ламберт блистала вокально, поскольку она беспрепятственно пересекла свой глубокий каталог. Она не только вытащила классику, такую как "Famous In a Small Town" 2007 года, но и продемонстрировала свой рост в вестерне "If I Was a Cowboy" со своего нового альбома Palomino.
Опубликовано: Ангелина Крент
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