Миранда Ламберт открывает резиденцию в Вегасе хитами и урезанными выступлениями

В пятницу 38-летняя Ламберт начала свое шоу Velvet Rodeo в Zappos Theater Planet Hollywood, которое приравнивалось к большому количеству пиротехники и 90-минутному образованию в современной стране.

"O.M.G., мы сделали это!" - воскликнула суперзвезда кантри во время своего выступления. "Мы так долго репетировали".

На своем первом из 24 концертов в Вегасе Ламберт блистала вокально, поскольку она беспрепятственно пересекла свой глубокий каталог. Она не только вытащила классику, такую как "Famous In a Small Town" 2007 года, но и продемонстрировала свой рост в вестерне "If I Was a Cowboy" со своего нового альбома Palomino.