Племянник Володина добровольцем отправится в Донбасс для участия в спецоперации
Российский депутат Николай Панков заявил, что племянник спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина добровольцем отправится в Донбасс для участия в спецоперации.
24 сентября член фракции «Единая Россия» Николай Панков в своём Telegram-канале заявил о том, что племянник спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина добровольно принял решение об участии в спецоперации в рамках частичной мобилизации.
Панков отметил, что тридцатилетний племянник Володина имеет двоих детей, что не помешало ему выполнить свой долг перед Родиной и приблизить выполнение всех задач специальной военной операции на Украине, освободив мирных жителей Донбасса от гнёта киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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