Племянник Володина добровольцем отправится в Донбасс для участия в спецоперации

Российский депутат Николай Панков заявил, что племянник спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина добровольцем отправится в Донбасс для участия в спецоперации.

24 сентября член фракции «Единая Россия» Николай Панков в своём Telegram-канале заявил о том, что племянник спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина добровольно принял решение об участии в спецоперации в рамках частичной мобилизации.

Панков отметил, что тридцатилетний племянник Володина имеет двоих детей, что не помешало ему выполнить свой долг перед Родиной и приблизить выполнение всех задач специальной военной операции на Украине, освободив мирных жителей Донбасса от гнёта киевского режима.