Военнопленные ВСУ проголосовали на референдуме в Еленовке и просят о гражданстве ДНР

Украинские военнопленные, которые содержались в колонии Еленовки, проголосовали на референдуме о вхождении ДНР в состав России.

Вечером субботы журналисты издания "ТАСС" сообщили, что 57 украинских военнопленных, содержавшихся в СИЗО города Еленовка Донецкой области, проголосовали на референдуме о воссоединении ДНР с Россией, в то время как за этим следили иностранные наблюдатели, прибывшие в регион.

Кроме того, 33 военнопленных украинца (11 женщин и 23 мужчины) обратились с заявлением к Народному Совету ДНР, попросив его о предоставлении себе гражданства республики из-за нежелания возвращаться в Украину.