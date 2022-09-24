Военнопленные ВСУ проголосовали на референдуме в Еленовке и просят о гражданстве ДНР
Украинские военнопленные, которые содержались в колонии Еленовки, проголосовали на референдуме о вхождении ДНР в состав России.
Вечером субботы журналисты издания "ТАСС" сообщили, что 57 украинских военнопленных, содержавшихся в СИЗО города Еленовка Донецкой области, проголосовали на референдуме о воссоединении ДНР с Россией, в то время как за этим следили иностранные наблюдатели, прибывшие в регион.
Кроме того, 33 военнопленных украинца (11 женщин и 23 мужчины) обратились с заявлением к Народному Совету ДНР, попросив его о предоставлении себе гражданства республики из-за нежелания возвращаться в Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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