Военнопленные ВСУ хотят вступить в казачий батальон ДНР имени Хмельницкого
Донецкий политик Владимир Бидёвка утверждает, что попавшие в плен украинские солдаты выразили желание вступить в ряды батальона ДНР.
24 сентября представитель парламента ДНР Владимир Бидёвка сообщил, что 57 украинских военнопленных из следственного изолятора в населённом пункте Еленовка поучаствовали в голосовании о присоединении территорий Донецкой Народной республики к составу Российской Федерации.
По словам Бидёвки, те же 57 украинских пленных обратились с просьбой к Народному Совету ДНР позволить им служить в казачьем батальоне имени Богдана Хмельницкого.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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