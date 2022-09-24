Военнопленные ВСУ хотят вступить в казачий батальон ДНР имени Хмельницкого

Донецкий политик Владимир Бидёвка утверждает, что попавшие в плен украинские солдаты выразили желание вступить в ряды батальона ДНР.

24 сентября представитель парламента ДНР Владимир Бидёвка сообщил, что 57 украинских военнопленных из следственного изолятора в населённом пункте Еленовка поучаствовали в голосовании о присоединении территорий Донецкой Народной республики к составу Российской Федерации.

По словам Бидёвки, те же 57 украинских пленных обратились с просьбой к Народному Совету ДНР позволить им служить в казачьем батальоне имени Богдана Хмельницкого.