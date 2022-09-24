Олаф Шольц приехал в Саудовскую Аравию в надежде на энергетические сделки
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Саудовскую Аравию. Это первая остановка в его двухдневной поездке на Ближний Восток.
Основная цель визита – заключение энергетических сделок, в связи с сокращением поставок энергоносителей из России.
Кроме того, возможно заключение новых союзов на фоне изменений в геополитической обстановке в мире.
Олаф Шольц посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар вместе с представителями бизнес-кругов высокого уровня.
После встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Шольц заявил, что Германия хочет углубления энергетического партнерства с этой страной.
При этом он подчеркнул, что речь идет не только об ископаемом топливе, но также о водороде и возобновляемых источниках энергии.
По словам немецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, в этой поездке канцлеру предстоит столкнуться с трудными партнерами.
Однако Германия не может сейчас отказаться от подобных встреч и сотрудничества. По той же причине в Саудовской Аравии уже побывали президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ожидается, что в Саудовской Аравии будут подписаны энергетические соглашения с учетом планов немецких властей стать углеродно-нейтральным государством в 2045 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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