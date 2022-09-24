Присоединение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России стартует 30 сентября

Информатор издания "РИА Новости" в Госдуме сообщил, что уже в последний день месяца может начаться процедура по включению новых территорий в состав РФ.

Вечером субботы репортёры информагентства "РИА Новости" сообщили, что в Государственной думе РФ допускают. что уже 30 сентября состоится начало процедуры по включению в состав России таких территорий как Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Референдумы о присоединении Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР к Российской Федерации стартовали 23 сентября и должны завершиться 27 сентября в соответствии с намеченным планом регионов.