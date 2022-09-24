История жизни и удачной актерской судьбы звезды советского экрана Михаила Пуговкина

Михаил Пуговкин был одним из самых знаменитых советских артистов, которого любили миллионы зрителей, но путь его к славе был весьма тернист.

Фильмы, в которых сыграл Михаил Пуговкин востребованы и любимы зрителями даже сегодня, когда недостатка в кинопродукции не существует. Его герои на экране покоряют своей находчивостью, веселостью, и обаятельной улыбкой. И кажется, что и сам артист был в жизни таким вот весельчаком, которому все удавалось. Однако, это далеко не так. Михаилу Пуговкину пришлось пройти через многие трудности, чтобы получить всесоюзную славу.

С детских лет Михаил Иванович Пуговкин не понаслышке знал, что такое бедность. Было время, когда ему приходилось в прямом смысле голодать, хотя говорить об этой стороне биографии советской кинозвезды не принято.

Михаил Пуговкин проучился в школе всего три года, после чего ему, чтобы помочь своей семье, где было еще много детей, свести концы с концами, пришлось оставить обучение, и выступать на различных торжествах с песнями и танцами. Позднее он тайком добавил себе два года возраста, и пошел работать на завод в качестве ученика электромонтера.

Когда началась Великая Отечественная война, будущий артист на третий же день отправился на фронт добровольцем. Там он стал разведчиком, участвовал в боевых действиях, где получил ранение, которое только чудом не оставило его без ноги.

Ему долгое время пришлось лечиться, чтобы восстановить подвижность ноги, но полностью вылечить ее не получилось, что в дальнейшем создавало немало сложностей Михаилу в профессии.

Зрители помнят урок танца, который дает герой Пуговкина в фильме Свадьба в Малиновке. Он занял всего минуту экранного времени, но учить этот хореографический фрагмент артисту пришлось полтора месяца.

В Михаиле Пуговкине восхищает не только его выдающийся актерский талант, но и преданность семье. Когда его мать арестовали по доносу, он не постеснялся обратиться с просьбой об освобождении к самому Иосифу Сталину, и женщину действительно вскоре отпустили.

По приезде в Москву Михаил Пуговкин работал в Театре Драмы вместе с Ростиславом Пляттом. Его звездным часом театральной жизни стало участие в спектакле Москвичка, после чего он обрел заслуженное внимание и зрительскую любовь.

А потом были фильмы, вошедшие в золотой фонд советского кино: Свадьба в Малиновке, Операция Ы и другие приключения Шурика, Солдат Иван Бровкин и другие картины. Оптимистичный характер артиста сделал и его героев такими же веселыми и неунывающими.

Михаил Пуговкин состоял в браке трижды. С первой женой, с которой у них родилась дочь Елена, он развелся. Потом Пуговкин женился на Александре Лукьянченко, с которой прожил тридцать два года до самой смерти супруги.

В третий брак с Ириной Лавровой Пуговкин вступил уже в зрелом возрасте. Дочь артиста отнеслась к мачехе неблагосклонно, и в дальнейшем публично утверждала, что Ирина вышла замуж за ее отца из корысти. И действительно, Михаил Пуговкин составил завещание, согласно которому его имущество отходило вдове, а не дочери с внуком.