И невозможное возможно: легендарный советский композитор Василий Соловьев-Седой был сыном обычного дворника

Музыку, написанную Василием Соловьевым-Седым знали и любили советские граждане от мала до велика, а ведь ее автор был выходцем из семьи дворника.

Советскую музыкальную культуру практически невозможно представить без имени композитора Василия Соловьева-Седого. Музыку, написанную им, без сомнения, слышали миллионы советских граждан, даже те, кто и не догадывался о том, кто создал эти гениальные музыкальные произведения.

Василий Павлович Соловьев-Седой сам по себе является уникальным явлением советской культуры, которую невозможно вообразить без таких уже ставших народными песен как На солнечной поляночке, Соловьи, Давно мы дома не были, Где же вы теперь друзья-однополчане, Прощай, любимый город, Потому что мы пилоты и др.

Песни, музыку к которым создал этот выдающийся человек, традиционно звучали как на государственных, так и на личных торжествах советских людей, они входили в музыкальное оформление кинокартин, и стали по-настоящему народными. Сегодня даже кажется странным, что изначально они таковыми не являлись, и у Василия Соловьева-Седого закреплено за ними авторство.

Выдающийся музыкальный талант позволил этому человеку, родившемуся в семье простого дворника сначала закончить консерваторию, а затем добиться славы на весь Советский союз. Но было бы неверным считать, что Василий Павлович эдакий баловень судьбы от начала и до конца. Отнюдь. Его произведения обрели популярность далеко не сразу. Их путь к зрительским сердцам был долгим, и не всегда легким.

Так, например, когда Василий Павлович только написал песню Прощай, любимый город, то узнал, что на него был написан донос, в котором его обвиняли, что песня лишена патриотического посыла, и не сможет способствовать укреплению боевого духа солдат на фронте. Также доносчик предполагал, что песню может использовать в своих целях и вражеская сторона. Но на помощь поспешил поэт Константин Симонов, который поспособствовал распространению песни среди солдат.

Едва не легла на полку и другая популярнейшая композиция Подмосковные вечера. Василий Соловьев-Седой был недоволен и своей музыкой, и текстом, и поэтому ее чуть было не отправили в архив.

Во время войны композитор сколотил фронтовую бригаду артистов, которые выступали перед солдатами в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом он умудрялся неустанно и очень продуктивно работать над другими произведениями.

Его песни пел легендарный Леонид Утесов, а маршал Георгий Жуков особенно выделял его произведения за то, что они проникают прямо в душу. За это Соловьева-Седого прозвали маршалом песни.