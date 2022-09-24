Актриса Галина Петрова: путь длиною в жизнь от гадкого утенка до прекрасного лебедя

Актриса Галина Петрова входит в то сравнительно небольшое количество отечественных звезд экрана, которые довольны своей творческой и личной судьбой.

Сейчас актрисе Галине Леонидовне Петровой уже исполнилось шестьдесят пять лет. Отличный возраст, чтобы подвести итоги, и двигаться к новым целям на жизненном и творческом пути. И она признается, что считает себя человеком удачливым, и даже счастливым. Она востребована в кино и театре, увлекается написанием стихов, ее уважают коллеги и восхищаются поклонники.

А еще женщина очень рада, что сегодня у нее появилось достаточно времени, чтобы уделить его своей семье: мужу и детям, чего ей долгие годы недоставало, ведь были времена, когда в творческий успех этой артистки не верил практически никто. Но она сумела доказать обратное.

В интервью Галина Леонидовна, будучи человеком честным, и не стесняясь своих недостатков, охотно делится тем, что на протяжении многих лет сама считала себя женщиной непривлекательной, эдаким гадким утенком. Возможно, именно поэтому и ее окружение частенько указывало актрисе на то, что красотой ее создатель обделил. Все это создавало достаточно пессимистичный настрой, и человек менее стойкий вполне мог разувериться в своих силах.

И действительно, успех к Галине Петровой пришел не сразу. Вплоть до сорокалетнего возраста она, работая театральной актрисой, могла рассчитывать только на роли второго плана, а зачастую ей доверяли выходить на сцену только тогда, когда требовалось заменить заболевшую артистку. Но она молча выслушивала замечания режиссера Галины Волчек, и старалась еще больше, и на судьбу не роптала.

Но у Галины Леонидовны было и другое утешение: главной ролью в своей жизни она считала роль матери, ведь у нее было двое детей, дочь и сын, и любимый муж. И она видела преимущество в том, что ей не приходится мотаться по съемкам и гастролям, оставляя своих близких.

Но вот после сорокалетнего юбилея у Галины Петровой появились более значительные роли, и поклонники, которые приходили именно на спектакли с ее участием. Это придало ей уверенности в себе, и она уже не считала себя малопривлекательным гадким утенком. Успех закрепили и роли в кино и сериалах, куда ее тоже стали охотно звать.

Сначала к телесериалам она относилась скептически, но потом поняла, что качество любого фильма, неважно полнометражного или для телевидения, зависит от того, насколько отдает себя каждый актер, каждый участник съемочного процесса.

И она трудится с полной отдачей. И не напрасно. Галина Петрова запомнилась зрителям в кинофильмах и сериалах Дежа вю, Бальзаковский возраст или все мужики сво, Красная королева, Не родись красивой, Думай как женщина, Между нами девочками, и других.