Лавров: Запад открыто говорит о расчленении России и её исчезновении с карт
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал ряд заявления на полях Генассамблеи ООН, обвинив Запад в попытках расчленить Россию.
24 сентября Сергей Лавров выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где заявил, что лидеры западных государств уже открыто призывают добиваться расчленения России на отдельные страны, что приведёт к исчезновению РФ как государства со всех карт мира. По словам Лаврова, коллективный Запад пытается нанесли ущерб за то, что она выбрала независимый путь развития.
Вместе с тем Сергей Лавров выразил уверенность, что у НАТО, США и Евросоюза не получиться добиться расчленения и исчезновения России как страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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