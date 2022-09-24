Лавров: после победы в холодной войне Вашингтон возвёл себя в ранг посланника Бога
Сергей Лавров обвинил США в том, что власти этой страны хотят себе новых прав, но не желают выполнять свои обязательства.
24 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров выступил на заседании Генеральной ассамблеи в ООН, где заявил, что после распада Советского Союза политики Вашингтона стали утверждает, что Соединённые Штаты якобы победили в холодной войне. По мнению Лаврова, после этого американское государство начало пытаться возвести себя в статус посланника Бога.
Вместе с тем Сергей Лавров уверен, что правительство США не терпит независимости других государств от их политики, и именно этому неизбежно вступает в конфронтацию с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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