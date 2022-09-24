Лавров: референдумы стали ответом Зеленскому на призывы к русским убираться с Украины

Сергей Лавров рассказал, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье тесно связаны с русофобской политикой Зеленского.

Вечером субботы российский министр иностранных дел Сергей Лавров выступает на Генассамблее ООН, где публично заявил, что Запад устроил настоящую истерику из-за начала референдумов по присоединению к России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожья и Херсонщины.

При этом Лавров уверен, что данные референдумы являются закономерным ответом жителей данных регионов на слова Владимира Зеленского о том, что он хочет, чтобы все русские "убрались" с территории Украины.