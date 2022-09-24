Лавров: Вашингтон пытается превратить всю планету в свой «задний двор»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка.
24 сентября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», о чём свидетельствуют действия Белого дома на политической арене, пытающегося навязать всему человечеству свои ценности и культуру.
Лавров считает, что в настоящее время формируется новая система международных отношений, поэтому каждое государство должно сделать свой выбор будущей модели мирового устройства: «будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым “правилам”, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма».
После данного высказывания глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что правительство России выбрало для себя второй вариант миропорядка, исключив существование гегемонизма в обновлённой системе мироустройства в пользу справедливого многополярного мира.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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