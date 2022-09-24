Макей: Беларусь примет решение после референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье

24 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что Минск примет важное политическое решение после объявления итогов референдумов на Донбассе, Запорожье и Херсонщине.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждает, что после завершения референдумов на территории Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей о вхождении данных регионов в состав России, белорусское правительство намеревается принять важное для себя решение.

По словам Макея, принятое решение Минска касательно голосований на Донбассе, Запорожье и Херсонщине будет полностью соответствовать национальным интересам Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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