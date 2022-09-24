Энергетический кризис начинает губить европейскую промышленность

Европейские промышленные гиганты опасались снижения производства из-за нехватки газа зимой. Но появилась другая проблема: при наличии топлива компании не могут его себе позволить из-за высоких цен.

Кристиан Левин, главный исполнительный директор Traton SE, подразделения по производству грузовиков Volkswagen AG отмечает, что проблема заключается в ценах, а не в отключениях.

Конкурентоспособность европейской продукции падает, поскольку Европа платит за газ в 7 раз больше, чем США. Это может нанести серьезный ущерб европейской экономике, поскольку признаков возобновления поставок из России и снижения цен нет.

Уже сейчас в Германии сократилось сальдо торгового баланса, хотя это крупнейшая экономика в Европе.

Цены у немецких производителей выросли в августе на 46%. Многие из них перенесли производственные мощности за границу.

Компания Covestro AG, производящая пластмассы сообщила, что не планирует инвестировать в свое развитие в Европе, а сосредоточит внимание на Азии.

Это неудивительно, ведь на азиатском рынке энергия обходится в 20 раз дешевле, чем в Германии и в Европе в целом.

По мере возможности производители переходят с газа на нефть или уголь, чтобы поддерживать работу своих предприятий. Так поступили Volkswagen и BMW AG.

Однако существуют энергоемкие производства: бумага, металлы, керамика. Они становятся невыгодными, поэтому все больше компаний закрывается.