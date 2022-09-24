Макей обвинил западные страны в кровопролитии на Украине
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что вина за кровопролитие на Украине лежит на западных странах.
В субботу, 24 сентября 2022 года, глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, назвал виновных в кровопролитии на Украине.
Макей считает, что решение Североатлантического альянса о расширении на восток сыграло ключевую роль в происходящих в настоящее время на Украине событиях, поэтому именно коллективный Запад должен нести ответственность за смерти людей в ходе украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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