Сергей Лавров обвинил Запад в попытках расчленить Россию
Глава внешнеполитического ведомства с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинил западные страны в попытках расчленить Россию.
В ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров обвинил Запад в открытых попытках расчленить России.
"Русофобские идеи обрели на Западе беспрецедентные масштабы. Там уже не стесняются заявлять о намерениях расчленить Россию", — заявил глава МИД России.
Сергей Лавров объяснил сложившуюся ситуацию желанием западных держав ликвидировать "слишком самостоятельную" геополитическую единицу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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