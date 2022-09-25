Сергей Лавров обвинил Запад в попытках расчленить Россию

В преддверии своего председательства в G20 Индия сообщила, на чьей она стороне в конфликте России и Украины

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, изложив позицию своей страны по ключевым вопросам перед председательством в G20.

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