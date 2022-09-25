Сергей Лавров обвинил Запад в попытках расчленить Россию

Глава внешнеполитического ведомства с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинил западные страны в попытках расчленить Россию.

В ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Сергей Лавров обвинил Запад в открытых попытках расчленить России.

"Русофобские идеи обрели на Западе беспрецедентные масштабы. Там уже не стесняются заявлять о намерениях расчленить Россию", — заявил глава МИД России.

Сергей Лавров объяснил сложившуюся ситуацию желанием западных держав ликвидировать "слишком самостоятельную" геополитическую единицу.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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