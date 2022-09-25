Сергей Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских договоренностей

Глава МИД России обвинил Антониу Гутерриша в том, что он не приложил достаточных усилий для поддержки минских соглашений.

В ходе проведения пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в недостаточной поддержке минских соглашений.

"Он говорит об Украине ежедневно, но совершенно не продвигает реализацию Минских соглашений", — сказал дипломат.

В феврале 2015 года Совет безопасности ООН одобрил решения, принятые в ходе Минских соглашений. В то время члены Совбеза были убеждены в том, что урегулировать конфликт можно только мирным путем.