Сергей Лавров обвинил генсека ООН в недостаточной поддержке минских договоренностей
Глава МИД России обвинил Антониу Гутерриша в том, что он не приложил достаточных усилий для поддержки минских соглашений.
В ходе проведения пресс-конференции по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в недостаточной поддержке минских соглашений.
"Он говорит об Украине ежедневно, но совершенно не продвигает реализацию Минских соглашений", — сказал дипломат.
В феврале 2015 года Совет безопасности ООН одобрил решения, принятые в ходе Минских соглашений. В то время члены Совбеза были убеждены в том, что урегулировать конфликт можно только мирным путем.
Опубликовано: Максим Алексеев
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