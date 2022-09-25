Лиз Трасс, возможно, использовала бюджетные деньги для личных целей
Премьер-министр Лиз Трасс оказалась в эпицентре расследования, связанного с подозрениями в растрате государственных средств
Как стало известно из письма Генерального прокурора Эмили Торнберри, с сентября 2021 по июль 2022 расходы английского МИДа, который возглавляла Трасс, выросли на 45%.
Следователей особенно интересуют расходы на элитное питание, косметические процедуры, алкоголь и предметы интерьера. Прокуратура отмечает сумму в £1841, потраченную в фан-шопе футбольного клуба «Норвич», болельщицей которого является Трасс. Все использованные деньги являются частью английского бюджета.
Опубликовано: Храмова Оксана
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