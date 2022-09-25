Владимир Зеленский сделал обращение к россиянам на русском языке и назвал мобилизацию "могилизацией"

В обращении президент призывает граждан России уклоняться от мобилизации и добровольно сдаваться в плен.

По словам Зеленского власть РФ "прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть".

Далее президент объяснил, что сейчас для мобилизованных россиян настал момент для принятия важного решения: остаться в живых или погибнуть.

"Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь"

Владимир Зеленский пообещал хорошее обращение, помощь и всяческую поддержку всем добровольно сдавшимся в плен.