Экс-депутат Рады Журавко погиб от удара ВСУ из HIMARS по администрации Херсона
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко умер в результате обстрела ВСУ.
Днём 25 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что солдаты вооуженных сил Украины нанесли удар по зданию администрации в Херсоне, что привело к гибели бывшего украинского депутата Алексея Журавко.
По словам Стремоусова, также в здании Херсонской администрации находилась съёмочная группа и журналисты российского информационного издания Russia Today, однако в результате обстрела они не пострадали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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