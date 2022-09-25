Экс-депутат Рады Журавко погиб от удара ВСУ из HIMARS по администрации Херсона

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщает, что бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко умер в результате обстрела ВСУ.

Днём 25 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что солдаты вооуженных сил Украины нанесли удар по зданию администрации в Херсоне, что привело к гибели бывшего украинского депутата Алексея Журавко.

По словам Стремоусова, также в здании Херсонской администрации находилась съёмочная группа и журналисты российского информационного издания Russia Today, однако в результате обстрела они не пострадали.