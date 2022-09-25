Британская газета Daily Mail сообщает, что сразу несколько стран Европы призвали завершить конфликт в Украине, после слов президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного орудия.

Великобритания считает, что не должна «подливать масло в огонь» и продолжать разжигать конфликт в Украине. Аналитики считают, что это некий намек на то, что британская сторона больше не поставит тяжелое вооружение Украине, хотя разговоры об этом продолжают идти.

Некоторые британские политики прямо говорят, что необходимо как можно быстрее достичь мира. Они ссылаются на то, что подданные Соединенного Королевства не сильно-то и понимают, откуда у Великобритании такие мощные интересы в Украине, чтобы отправлять туда оружие, финансирование и гуманитарную помощь несмотря на серьезные проблемы с собственным бюджетом (да и вооружением).

После слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия для защиты российских территорий, мир фактически приблизился к реальной ядерной войне. Нынешняя политика воинственной поддержки Украины очень спорная не только для Великобритании, но и для других стран Европы.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за призыв к США и их союзникам нанести превентивный ядерный удар по России. Он заявил, что ни один человек в США не посчитает подобные высказывания уместными.