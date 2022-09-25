Жена Алека Болдуина родила мужу седьмого ребенка

38-летняя Хилария и 64-летний актер опять стали родителями, у них родилась дочь.

Хилария Болдуин родила дочку Иларию Каталину Ирэту 22 сентября. Жена американского актера Алека Болдуина сообщила об этом в соцсетях, пишет Рамблер.

«Она уже с нами! Мы с радостью представляем вас нашей крошечной мечте, которая воплотилась в реальность, - Иларии Каталине Ирэне», - поделилась в соцсетях своими эмоциями счастливая мать.

Она уточнила, что вес новорожденной немногим более 3 килограммов. «Всем посылаю огромную любовь. Мы счастливы отметить это потрясающее событие вместе с вами», — подытожила Хилария Болдуин.

Алек Болдуин с женой Хиларией воспитывают 6 детей — 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, 2-летнего Эдуардо и полуторагодовалую Люсию, которая родилась благодаря суррогатной матери.

У звезды Голливуда, кроме того, есть 26-летняя дочь от его первой жены Ким Бейсингер - модель Айрлэнд Болдуин.