Farda: США хотят переместить украинский конфликт на территорию России

Известный экс-дипломат Исламской Республики, директор Института фундаментальных исследователей и эксперт по международным проблемам Джавад Лариджани поделился мнением о планах США для радио Farda.

Джавад Лариджани убежден, что при применении Россией ядерного оружия в противостоянии с Североатлантическим альянсом НАТО, последствия будет иметь только тактический характер. Однако такие действия только на руку США, так как они хотят переместить конфликт из Украины на территорию России.

Поясняя свою точку зрения экс-дипломат отметил, что США в конфликте в Украине играют далеко не последнюю роль, а значит отстаивают свои интересы, в чем преуспели во всех больших конфликтах. По сути, американская сторона даже оплачивать расход этого конфликта из европейского кармана.

Лариджани уверен, что если США не прекратят поддержку, то спецоперация России в Украине продолжится долгое время, однако главная американская цель — перенести этот конфликт на российскую территорию. При этом абсолютно неважно, как это будет — прямое вторжение ВСУ на территорию России или нахождение украинских военных на территориях, которые в скором времени к ним присоединятся.

Экс-дипломат напомнил, что ядерная доктрина России заключается в том, что страна применит ядерное оружие только в случае опасности существования самого государства. То есть, речь идет не об экзистенциальных проблемах, а прямой угрозе — нахождении Вооруженных сил другой страны на своей территории и захват их.